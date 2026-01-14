Corte dei Conti Il Pnrr salute all’80% Sos Case di comunità
La Corte dei Conti ha evidenziato che, nel quadro del PNRR sulla Missione 6 dedicata alla tutela della salute, la Regione Marche ha raggiunto l’80% dell’utilizzo delle risorse assegnate. Questo risultato indica un avanzamento sostanziale nei lavori, in particolare riguardo alle Case di Comunità. La relazione sottolinea l’importanza di proseguire con il ritmo attuale per garantire il completamento degli interventi previsti nel piano.
Lo stato di avanzamento del Pnrr sulla Missione 6-Tutela della salute, in cui la Regione Marche è soggetto attuatore, "risulta significativo, con impegni pari all'80% delle risorse assegnate". Risultano "attivi 206 progetti, per un costo complessivo di 402,6 milioni, finanziati per 301,9 milioni dal Pnrr (75%), 78 milioni da risorse statali (19,4%), 16,1 milioni da cofinanziamento regionale (4%) e 6,4 milioni da risorse delle aziende sanitarie (1,6%)". Lo evidenzia la relazione della Corte dei Conti Sezione delle autonomie in base alle rilevazioni della sezione regionale di controllo Marche diffusa nel 2025 su dati 2024.
