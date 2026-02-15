Casademont Zaragoza licenzia Jesús Ramírez | la separazione è ufficiale

Casademont Zaragoza ha deciso di allontanare Jesús Ramírez dopo una serie di risultati deludenti che hanno messo in discussione il suo ruolo. La società ha precisato che la decisione è arrivata per motivi legati alle prestazioni della squadra nelle ultime partite, in particolare dopo la sconfitta contro un avversario diretto per la salvezza. Ramírez, che era alla guida del team da due stagioni, lascia il suo incarico con un bilancio di vittorie e sconfitte non soddisfacente. La squadra, ora, si prepara a cercare un nuovo allenatore per affrontare le prossime sfide del campionato.

La dirigenza di Casademont Zaragoza ha comunicato la cessazione dell'esperienza di Jesús Ramírez sulla panchina della squadra. L'allenatore, arrivato nell'estate precedente dopo un percorso di rilievo in Germania, aveva guadagnato importanti riconoscimenti, tra cui Coach of the Year nella easyCredit BBL. L'andamento della stagione ha spinto la società a ridefinire l'assetto tecnico in vista della fase successiva, con l'obiettivo di mantenere una linea di lavoro orientata a nuovi stimoli. La decisione è stata guidata dall'insieme di elementi legati all'andamento sportivo, ai risultati in campionato, all'esito dell'uscita dalle competizioni europee e al dinamismo interno del gruppo.