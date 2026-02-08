La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Bryan Zaragoza. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il giocatore arriva a Roma e diventa un nuovo volto della squadra. L’annuncio è stato dato dal club e ora Zaragoza si prepara a iniziare la sua avventura in Italia.

2026-02-02 19:45:00 Arrivano conferme dal Corriere: L’arrivo nella capitale, le visite mediche, la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale: Bryan Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ne ha annunciato l’acquisto attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. L’attaccante esterno approda a Trigoria con la formula del prestito con diritto di riscatto: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto”. Zaragoza alla Roma, l’annuncio ufficiale. Zaragoza, è nato a il 9 settembre 2001 a Malaga,ed è cresciuto calcisticamente nel Granada. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Roma, Zaragoza è ufficiale: “Benvenuto Bryan”

“Ho giocato all’Olimpico contro la Lazio, ma non è paragonabile a quello giallorosso” Benvenuto Bryan Zaragoza facebook

Benvenuto Bryan! Non fare caso a qualche imbecille che da una vita tenta di far ridere e viene scartato pure in famiglia. I tifosi veri( e sono ancora tanti) aspettano solo di vederti giocare. x.com