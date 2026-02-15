Casa invasa dal monossido Genitori e bambini in camera iperbarica

Una famiglia di sei persone, tra cui un neonato di sei mesi, è finita in ospedale dopo aver inalato monossido di carbonio proveniente da una fuga in casa loro. La fuga di gas ha causato l'intossicazione e ha portato i genitori e i figli a essere ricoverati in camera iperbarica. Un tecnico ha rilevato il problema, che ha portato all’intervento dei soccorritori.

Mamma, papà e i loro quattro giovani figli, tra cui un bimbo di appena sei mesi, tutti intossicati dal monossido di carbonio. Si è sfiorata la tragedia ieri mattina all'alba a Calolziocorte, dove un'intera famiglia di sei persone stava per essere sterminata dal gas killer. Per fortuna il capofamiglia ha puntato la sveglia presto per andare al lavoro e, quando si è alzato, si è accorto che qualcosa non andava: la caldaia funzionava male e lui ha cominciato a sentirsi poco bene, accusando nausea, mal di testa, stordimento, sintomi dell'aria che gli mancava. L'allarme è scattato in via Mandamentale, a Calolziocorte appunto, in un appartamento dove vive un nucleo di origini senegalesi, composto dalla mamma di 45 anni, il papà di 58 e quattro figli di 18, 17, 7 anni e il più piccolo di soli 6 mesi.