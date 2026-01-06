intossicato dal monossido portato in camera iperbarica grave ma stabile

Un operaio di 45 anni, residente a Viareggio, è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio. Trasportato in camera iperbarica, la sua condizione è grave ma stabile. L’incidente è avvenuto questa mattina, senza altri coinvolti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Viareggio, 6 gennaio 2026 – Un operaio di 45 anni del Ghana, residente a Viareggio, questa mattina è rimasto intossicato dal monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 6.19 di stamani: nell’abitazione dell’uomo, un 45enne, sono intervenute l’automedica di Viareggio e l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio, che ha portato il 45enne in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore in stato confusionale. Le analisi hanno poi accertato l’intossicazione da monossido. Poco dopo le 8 i vigili del fuoco, la polizia, l'automedica di Viareggio e la Misericordia di Torre del Lago sono tornate nella abitazione per le verifiche ma non è risultato nulla di anomalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

