Carmignano | famiglia intossicata da monossido di carbonio bambini in camera iperbarica

Una famiglia di origine pachistana residente a Carmignano, in provincia di Prato, è stata vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2026. I bambini coinvolti sono stati trasferiti in camera iperbarica per ricevere le cure necessarie. L’incidente ha evidenziato l’importanza di controlli e precauzioni per prevenire emergenze di questo tipo.

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, bimbi in camera iperbarica a Firenze - I vigili del fuoco stanno svolgendo i sopralluoghi nell’abitazione per capire da dove si è sprigionato il pericolosissimo gas ... msn.com

Craveggia, famiglia intossicata da monossido: cinque persone in ospedale - Le cause esatte dell’intossicazione sono ancora in fase di accertamento (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

