Il Carnevale di Venezia, noto per le sue tradizioni e il suo fascino, si svolgerà quest’anno senza l’uso di coriandoli e stelle filanti in plastica. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro, il comune ha deciso di vietare queste sostanze per rispettare l’ambiente e preservare il patrimonio storico della città. La misura mira a garantire un festeggiamento più sostenibile e responsabile, tutelando il patrimonio culturale e naturale di Venezia.

VENEZIA, 22 GEN – Per il Carnevale di Venezia 2026, niente coriandoli in plastica. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha infatti firmato l’ordinanza che dispone il divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare coriandoli in plastica e altri prodotti simili, quali stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica e altri oggetti in materiali non naturali. Il divieto vale anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi durante la celebrazione del Carnevale. Nel testo del provvedimento è spiegato che la dispersione di tali materiali sul suolo pubblico è causa di imbrattamento di calli, campi, strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, luoghi pubblici, oltre che di intasamento di caditoie stradali e chiusini in caso di pioggia, con conseguente inquinamento ambientale, in particolare di rii e canali, che implicano oneri per l’Amministrazione comunale, oltre che un danno di immagine per la Città. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Carnevale Venezia, stop coriandoli e stelle filanti in plastica

Leggi anche: Feste di laurea: basta coriandoli di plastica

Carnevale, i cinque corsi mascherati di Toscana da non perdere. È tempo di maschere e coriandoliIl Carnevale in Toscana è un momento di tradizione e convivialità, caratterizzato da colorate maschere e sfilate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CARNEVALE DI VENEZIA ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI #orchestraitaliana

Argomenti discussi: Carnevale 2026, un'ordinanza del sindaco Brugnaro vieta coriandoli e stelle filanti a Venezia; Vacanze di Carnevale 2026, quando chiudono le scuole e il calendario regione per regione.

Carnevale: a Venezia stop a coriandoli e stelle filanti in plastica(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Per il Carnevale di Venezia 2026, niente coriandoli in plastica. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha infatti firmato ... notizie.tiscali.it

Tutto pronto per il Carnevale di Venezia, ma il Comune avverte: Vietati coriandoli e stelle filanti in plasticaVENEZIA – Per il Carnevale di Venezia, niente coriandoli in plastica. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato l’ordinanza che dispone il divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare ... dire.it

A Carnevale Venezia diventa un grande teatro a cielo aperto: le piazze si animano di spettacoli, maschere iconiche e sfarzosi cortei. Mentre vivi il clima di festa tra calli e campielli, passa a trovarci in Piazza San Marco!Alla Casa di The Human Safety Net c facebook

Venezia abbraccia la storia e il mondo. Il Carnevale di Venezia 2026 non è solo una festa, è un viaggio profondo tra riti secolari e culture che si incontrano. Il Taglio della Testa del Toro, in Piazza San Marco rivive la vittoria del 1162 del Doge Vitale Michi x.com