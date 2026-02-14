Modena vince il clasico con la Lube | tie break e seconda sconfitta per Civitanova in casa

Modena ha battuto la Lube Civitanova al tie break nel tanto atteso “clasico” di pallavolo, portando a casa la seconda sconfitta casalinga per Civitanova. La partita, giocata il 14 febbraio 2026, si è conclusa con un punteggio di 3-2 e ha visto un pubblico appassionato seguire ogni punto. La squadra modenese ha dimostrato determinazione, riuscendo a ribaltare il risultato nel set decisivo.

Modena piega la Lube al tie break in un "clasico" combattuto. Modena ha conquistato una vittoria importante nella sfida contro la Lube Civitanova, chiudendo la partita al tie break (3-2) il 14 febbraio 2026. L'incontro, valido per la Superlega, ha visto gli emiliani imporsi in un match combattuto, infliggendo alla squadra marchigiana la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche. La prestazione di Davyskiba è stata premiata con il titolo di MVP. Un PalaPanini con le istituzioni. L'atmosfera al PalaPanini era particolarmente sentita, con la presenza di personalità di spicco. Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, e John Mc Court, rettore dell'Università di Macerata, hanno seguito la partita a fianco del patron della Lube, Fabio Giulianelli.