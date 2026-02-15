Carrarese Giovani leader in Prima Categoria | vittoria a Montecarlo e terzo successo di fila per Moriani

La squadra Carrarese Giovani ha vinto la partita contro il Montecarlo, portando a casa tre punti che le hanno permesso di salire in testa alla classifica di Prima Categoria. La vittoria, arrivata grazie a un gol di Capo, segna anche il terzo risultato positivo di fila sotto la guida di mister Moriani. La squadra ha dimostrato grande determinazione nel campo avversario, consolidando la propria posizione in classifica.

La Carrarese Giovani Conquista la Vetta di Prima Categoria: Un Gol di Capo e una Crescita Continua. La Carrarese Giovani ha raggiunto il primo posto nel girone di Prima Categoria grazie a una vittoria esterna per 0-1 contro il Montecarlo, siglando il terzo successo consecutivo sotto la guida di mister Moriani. La partita, disputata domenica 15 febbraio 2026, ha visto i gialloazzurri imporsi grazie a un gol di Capo, proiettando la squadra in una posizione di vantaggio nel campionato. Un Match Tattico e Determinante. L'incontro tra Montecarlo e Carrarese Giovani si è rivelato un banco di prova importante per entrambe le formazioni.