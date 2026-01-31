Prima Carrarese Giovani Si volta pagina con Moriani

La Carrarese Giovani cambia volto con Moriani. La squadra punta a crescere e a fare il salto di categoria, rafforzando il progetto con un nuovo allenatore. L’obiettivo è chiaro: migliorare le prestazioni e portare avanti un percorso di sviluppo concreto.

La Carrarese Giovani rappresenta ormai una realtà ben visibile nel panorama sportivo locale, caratterizzata da un progetto ambizioso che punta al salto di categoria. In questo contesto, l'arrivo di Raffaele Moriani alla guida tecnica segna un momento importante, sia per la società che per il mister stesso, che coglie questa occasione con entusiasmo e consapevolezza dell'opportunità ricevuta. Il nuovo tecnico dei gialloblù sottolinea come questa proposta sia giunta in un periodo dell'anno non semplice per un allenatore in cerca di una nuova squadra, ossia a fine gennaio, quando le possibilità di trovare una panchina sono ridotte.

