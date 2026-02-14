Il cielo grigio e la pioggia hanno dominato la Lombardia nel fine settimana, causando disagi ai cittadini. La causa è il maltempo che ha portato pioggia abbondante e neve in alcune zone di montagna, disturbando le attività quotidiane. Domenica 14 febbraio, molte strade sono risultate allagate e i mezzi pubblici hanno registrato ritardi significativi. La situazione potrebbe peggiorare giovedì 19 febbraio, quando sono previste nuove perturbazioni.

Milano, 14 febbraio 2026 – Un San Valentino nel segno della pioggia e del cielo grigio in Lombardia. Oggi, sabato 14 febbraio, sulla regione sono previste intense precipitazioni a tutta la regione, in attenuazione dal tardo pomeriggio e esaurimento in serata. Quello in corso sarà un weekend a due facce: invernale e grigio per la giornata odierna, nel segno del bel tempo domenica. Per la giornata di domani, domenica 15 febbraio, è in arrivo un (atteso) miglioramento: il tempo migliorerà su tutta la regione con il ritorno di ampi spazi soleggiati ma anche di ventilazione a tratti sostenuta. Il risultato? Un clima mite e gradevole, con massime intorno ai 15 gradi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia weekend a due facce. Breve tregua col sole (e neve in quota) ma attenzione a giovedì 19 febbraio

Dopo giorni di pioggia incessante, il sole fa temporaneamente capolino, offrendo una breve pausa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sagre, festival e carnevali: cosa fare nel weekend dal 6 all’8 febbraio a Milano e in Lombardia; Weekend a Milano 14–15 febbraio 2026: cosa fare (San Valentino, Carnevale, mostre, mercatini); Cosa fare nel weekend del 13, 14 e 15 febbraio 2026 a Legnano e nell’Alto Milanese; Carnevale e San Valentino: gli eventi in grado di rendere unico il weekend lecchese.

Olimpiadi, San Valentino e Carnevale: cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 13, 14 e 15 febbraio 2026Eventi, appuntamenti e proposte culturali nel capoluogo e nelle province. Arte, teatro, musica, tradizioni popolari e molto altro: ecco dove andare ... ilgiorno.it

Lombardia, arriva la neve attorno ai 1000 metri: ecco le aree interessateTorna a imbiancarsi la Lombardia? Il bollettino Arpa delinea il ritorno di precipitazioni nevose oltre 1000 metri. meteo.it

Il Team Beltrami debutta nel weekend fra Lombardia e Toscana x.com

Campionato Italiano Baseball5: i risultati del weekend Weekend ricco di attività sui campi di Lombardia, Veneto, Calabria, Sicilia e l'esordio del concentramento Campania-Basilicata. facebook