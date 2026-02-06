Carnevale di Viareggio sabato il secondo corso mascherato in notturna

Domani sera a Viareggio si svolge il secondo corso mascherato in notturna. La città si prepara ad accogliere centinaia di spettatori e maschere colorate che sfileranno lungo i viali, offrendo uno spettacolo suggestivo e vivace. È un’occasione per vivere il Carnevale in modo diverso, con luci e musica che trasformeranno le strade in un vero e proprio palcoscenico.

Viareggio, 6 febbraio 2026 – Domani, sabato 7 febbraio, andrà in scena il secondo appuntamento del Carnevale di Viareggio. Con il triplice colpo di cannone, alle 17 prenderà il via il secondo corso mascherato, che sarà in notturna. Prima dell'inizio del Corso notturno sarà possibile partecipare a una visita guidata all'interno del circuito per scoprire da vicino le opere allegoriche di prima categoria: un percorso della durata di un'ora tra arte, tecnica e significati simbolici. Il ritrovo è alle 15.30 in piazza Mazzini. Per la visita bisogna prenotare chiamando il numero 342 9207959.

