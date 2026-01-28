Il Carnevale di Viareggio del 2026 si apre con uno spettacolo tra satira e colori. I carri in gara rappresentano Donald Trump e Vladimir Putin con immagini forti e allegorie che non lasciano indietro nessuno. Gli artisti hanno deciso di raccontare l’attualità attraverso caricature che mettono sotto i riflettori le figure dei leader mondiali, senza troppi sorrisi. Le sfilate, in programma dall’1 al 21 febbraio, promettono di essere un mix di satira tagliente e momenti di allegria, anche se il messaggio è chiaro

La manifestazione alza il sipario su un mondo in crisi e mette sui giganteschi carri di cartapesta Donald Trump e Vladimir Putin. Gli artisti hanno scelto – per le opere in concorso che sfileranno ai prossimi Corsi Mascherati, in programma dall’1 al 21 febbraio – di raccontare l’attualità anche con allegorie forti, che non risparmiano nessuno, in particolare i leader delle grandi potenze mondiali, ai quali è riservata una satira graffiante e che non fa sconti. Guerra, ambiente, potere, finanza, identità: il Carnevale di Viareggio si fa specchio del nostro tempo, con uno sguardo disincantato, ma mai privo di una narrazione volta alla speranza per il futuro, tra citazioni letterarie e artistiche, sempre e comunque ironiche e divertenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Carnevale di Viareggio 2026: Trump e Putin grandi protagonisti dei carri, ma anche colori e pace. Date e orari delle sfilate

Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio.

Dal primo al 21 febbraio, Viareggio si prepara a vivere la sua festa più amata.

