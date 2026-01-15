Carnevale di Viareggio 2026 | carri corsi mascherati biglietti

Il Carnevale di Viareggio 2026 si svolgerà dal 1° al 21 febbraio, offrendo una tradizione consolidata di carri allegorici, corsi mascherati e eventi culturali. L’edizione numero 153 rappresenta un appuntamento importante per la città e i visitatori, con informazioni aggiornate su spettacoli, biglietti e programma. Qui trovate tutte le novità e i dettagli per vivere al meglio questa manifestazione storica.

Tutto pronto per l'edizione numero 153 del Carnevale di Viareggio in programma dal 1° al 21 febbraio 2026

Carnevale di Viareggio 2026: tutte le date dei corsi mascherati, i biglietti e i carri - Dal 1° al 21 febbraio i giganti di cartapesta tornano a sfilare sul lungomare di Viareggio per la gioia di grandi e piccini

Carnevale 2026: gli eventi imperdibili a Venezia, Viareggio e Verona - Con l'arrivo del Carnevale 2026, le città italiane si preparano a vivere settimane di festa tra maschere, carri allegorici e tradizioni secolari.

Carnevale di Viareggio 2026, ecco i carri in anteprima

Tutti conosciamo i luoghi più famosi per il Carnevale, come Viareggio, Venezia o Putignano, ma in questo nuovo articolo vi vogliamo raccontare il Carnevale dei Piccoli Borghi, quello che magari non conoscete ed è meno frequentato rispetto ai più famosi. In q facebook

Il Museo del Carnevale Viareggio custodisce l’identità di una città che ogni anno si racconta attraverso la cartapesta, la satira e la creatività. Un luogo dove la tradizione diventa memoria viva e continua a parlare al presente youtube.com/shorts/30IMXzG… x.com

