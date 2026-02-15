Carnevale di Muggia | vince ancora Bulli e Pupe il trionfo tutto pasta e casa

Bulli e Pupe ha conquistato la vittoria alla 72ª edizione del Carnevale di Muggia, dimostrando ancora una volta di essere la squadra più amata dal pubblico. La loro sfilata, ricca di dettagli e creatività, ha attirato l’attenzione di molti spettatori lungo le strade della città. Quest’anno, il tema scelto ha celebrato la tradizione italiana, con maschere che ricordano le feste di paese e piatti tipici. La vittoria conferma la loro posizione di leader nel carnevale muggesano, dopo aver già trionfato nella passata edizione.

Bulli e Pupe vince la 72esima edizione e si conferma, come l'anno, la compagnia in vetta al Carnevale muggesano. La premiazione è avvenuta in una piazza Marconi gremitissima. Dopo la sfilata le compagnie si sono infatti riversate nella piazza principale della cittadina rivierasca, dove a decretare il vincitore, con 301 voti, è stato il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Bulli e Pupe ha vinto con il tema "Pasta Dove c'è Bulli e Pupe c'è Casa". Secondo posto per la Trottola con "Gelatttoo!!!", con un tripudio di gelati e decorazioni colorate. Terzo posto per l'Ongia con "Femo. Ape!", con centinaia di api che hanno riempito o le vie della città.