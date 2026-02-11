Autobus | deviazioni a Muggia e cambio d' orario a Trieste per il Carnevale

Domani a Muggia prenderanno il via le deviazioni delle linee di autobus per il Carnevale. Trieste Trasporti ha comunicato che nelle prossime ore ci saranno modifiche temporanee agli orari e percorsi, sia a Muggia che a Trieste, per tutta la durata dei festeggiamenti. La situazione potrebbe causare qualche disagio ai pendolari, che sono invitati a controllare gli aggiornamenti sui siti ufficiali.

A Carnevale ogni scherzo vale, anche per gli autobus. Trieste trasporti ha annunciato deviazioni e cambiamenti d'orario sulle linee muggesane del trasporto pubblico per la durata dell'evento, che parte da domani, ma anche un cambiamento d'orario a Trieste, in programma la settimana prossima.

