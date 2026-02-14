Carnevale d' Abruzzo rinviata la sfilata di domenica 15 febbraio a Francavilla

Il Carnevale d'Abruzzo a Francavilla è stato rimandato perché il maltempo ha reso impossibile organizzare la sfilata prevista per domenica 15 febbraio. Le forti piogge e il vento forte hanno obbligato gli organizzatori a posticipare l’evento, che coinvolgeva oltre 50 carri allegorici e gruppi mascherati.

A causa delle previsioni meteo avverse, è stato deciso di spostare l'evento a domenica 22 febbraio. Confermata invece la sfilata di martedì 17 Rinviata la sfilata dei carri di Francavilla al Mare a causa delle condizioni meteo avverse previste per domani, domenica 15 febbraio. Resta invece confermata la sfilata di martedì 17 febbraio, giorno di Canrevale, che si svolgerà regolarmente come da programma. La 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo con le sfilate dei carri allegorici è iniziata domenica scorsa a Francavilla al Mare, animando le vie cittadine con colori, musica e spettacolo. Ora l'appuntamento è per martedì grasso e per il 22 febbraio con una delle manifestazioni più partecipate del periodo.