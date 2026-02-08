Carnevale di Putignano | 632esima edizione tra satira sociale voto popolare e record di visitatori attesi

Il Carnevale di Putignano è iniziato sabato 7 febbraio con la sua 632esima edizione. Migliaia di persone si sono radunate per assistere alle sfilate di carri allegorici, tra satira sociale e momenti di festa. Si prevede un record di visitatori, attratti dalla tradizione secolare e dall’atmosfera di allegria che avvolge la città.

Il Carnevale di Putignano, il più antico d’Italia, ha aperto i battenti sabato 7 febbraio, dando il via alla sua 632esima edizione, un evento che si configura come un vero e proprio termometro sociale e culturale, capace di calamitare l’attenzione di un numero crescente di visitatori. La manifestazione, che si snoda lungo l’anello extramurale che circonda il centro storico del comune pugliese, si è presentata quest’anno con una forte impronta critica, affrontando temi di scottante attualità come il femminicidio, la ludopatia, l’intelligenza artificiale, il turismo di massa e il fine vita. L’edizione 2026 si preannuncia, secondo il sindaco Michele Vinella, come un’occasione per rafforzare l’attrattività turistica e culturale di Putignano per tutto l’arco dell’anno, superando la tradizionale stagionalità del turismo pugliese.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Carnevale Putignano Carnevale di Putignano: ecco il programma Edizione 632 È stato pubblicato il programma ufficiale della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, uno degli eventi culturali più antichi d’Europa. Carnevale di Acireale: sfilate monumentali tra barocco siciliano e satira vivente Quando il sole cala su Acireale, le sue strade si riempiono di luci e colori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carnevale Putignano Argomenti discussi: Carnevale di Putignano 2026, programma ed eventi da non perdere; Putignano, al via il Carnevale storico: 632 anni di cartapesta e comunità; Carnevale di Putignano: successo per la prima delle quattro sfilate; A Putignano sfila il Carnevale più antico d'Europa, grande festa tra carri giganti e travestimenti. Al via il carnevaleTutto pronto per la prima grande sfilata. Alle ore 15 entra nel vivo la 632esima edizione del Carnevale di Putignano. Fino al 17 febbraio oltre 100 appuntamenti tra sfilate, riti, musica, spettacoli, ... rainews.it Carnevale di Putignano 2026, programma ed eventi da non perdereGiunto alla sua 632esima edizione, l'evento organizzato nel comune in provincia di Bari rappresenta uno dei carnevali più antichi d'Europa. Fino al 17 febbraio 2026 Putignano vivrà un periodo davvero ... tg24.sky.it Carnevale di Putignano 2026 facebook

