Carnevale 2026 a Civita Castellana un vortice di allegria e fantasia | FOTO

Il Carnevale 2026 ha preso vita a Civita Castellana, dove la pioggia ha costretto a spostare l’evento di una settimana. La prima grande sfilata si è svolta domenica 15 febbraio, portando in strada un’esplosione di maschere, musica e colori. Centinaia di persone si sono radunate per assistere alla festa, che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico di allegria e creatività.

Un tripudio di maschere, musica e colori. A Civita Castellana la prima grande sfilata del Carnevale 2026, che ha debuttato domenica 15 febbraio dopo lo slittamento dalla settimana precedente a causa del maltempo. Un'invasione di persone. In migliaia hanno affollato le strade per assistere a uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, trasformando la cittadina in un palcoscenico a cielo aperto di entusiasmo e tradizione. Protagonisti assoluti gli imponenti carri allegorici, frutto del talento e della passione di artigiani e maestranze locali. Vere e proprie opere d'arte realizzate con la tecnica tradizionale della cartapesta, arricchite da colori vivaci e dettagli curati che raccontano una storia tramandata da generazioni e ancora capace di stupire.