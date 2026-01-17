Carnevale a Civita Castellana ' o Puccio 2026 celebra l' Arte

Il Carnevale a Civita Castellana 2026 ha avuto inizio con l’tradizionale appuntamento di 'O Puccio in piazza Matteotti. Dal 17 gennaio, la città si anima di eventi, musica e partecipazione, segnando l’avvio di un periodo di festa che unisce tradizione e comunità. Un’occasione per vivere momenti di convivialità e riscoprire le radici culturali del territorio.

Il Carnevale civitonico 2026 è ufficialmente iniziato. Il tradizionale posizionamento del Puccio in piazza Matteotti, sabato 17 gennaio, ha dato il via al periodo più atteso dell'anno a Civita Castellana, tra entusiasmo, musica e partecipazione. 'O Puccio, ossia il "re" del Carnevale civitonico, dell'edizione 2026 nasce da un progetto condiviso tra l'amministrazione comunale, la Fondazione Carnevale civitonico e il liceo artistico Ulderico Midossi. Protagonisti assoluti sono stati 27 studenti tra i 16 e i 18 anni che, per mesi, hanno lavorato con impegno e passione alla realizzazione dell'opera allegorica, ispirata al tema dell'Arte.

Civita Castellana, denunciato tentato stupro a 19enne durante il Carnevale - Il fatto trapelato solamente oggi, sarebbe accaduto domenica 23 febbraio, durante la festa di carnevale di Civita Castellana, cittadina del viterbese. rainews.it

Carnevale 2026 nel Lazio: dimenticate Roma, la vera festa è in questi 3 borghi (e i carri sono giganti) - Non solo Venezia: da Ronciglione a Civita Castellana, ecco gli eventi più spettacolari e antichi del Lazio da prenotare subito. piudonna.it

E' arrivato il Puccio in Piazza Re Carnevale è stato posizionato al centro di piazza Matteotti. Domani la cerimonia di apertura del carnevale https://www.viterbonews24.it/news/e-arrivato-il-puccio-in-piazza_151930.htm - facebook.com facebook

