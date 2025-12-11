Ecco la proposta che unisce davvero tutto il Pd | vietato mangiare la carne di cavallo

Una proposta innovativa del Pd mira a tutelare gli animali, vietando il consumo di carne di cavallo e promuovendo un senso di solidarietà tra asini, cavalli e muli. L'iniziativa invita a un'attenzione più profonda verso il benessere animale, unendo diverse specie in un gesto di rispetto e protezione condivisa.

Asini, abbracciateci. E ovviamente anche voi, cavalli. Teniamoci stretti. Senza dimenticare i muli. Qui con noi. Dall’equità, insomma, all’equinità. Ella ossia EllyContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ecco la proposta che unisce davvero tutto il Pd: vietato mangiare la carne di cavallo

Ecco la proposta che unisce davvero tutto il Pd: vietato mangiare la carne di cavallo - Altro che Gaza, altro che Jobs act, Schlein e gli altri sono finalmente uniti per la gioia di asini, cavalli e muli ... Lo riporta ilfoglio.it

Offri ai tuoi clienti una proposta d’arredo ancora più completa. La nuova collezione DIMAN unisce estetica contemporanea, versatilità e materiali di qualità, pensati per valorizzare ogni ambiente. Richiedi subito il catalogo professionale e accedi in anteprima a - facebook.com Vai su Facebook