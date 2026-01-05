Nuove accise sui carburanti | il diesel diventa più caro della benzina dopo anni

Con l'entrata in vigore delle nuove accise, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, invertendo la tendenza degli ultimi tre anni. La tassazione sul gasolio è aumentata di 4,05 centesimi di euro al litro, mentre quella sulla benzina è stata ridotta, rendendo il diesel meno conveniente per gli automobilisti. Questa modifica fiscale impatta direttamente sui costi di carburante e sulle scelte di viaggio dei consumatori.

Il diesel non conviene più: con l'entrata in vigore delle disposizioni del governo, che ha ridotto la tassazione sulla benzina e aumentato quella sul gasolio di 4,05 centesimi di euro al litro, per la prima volta da tre anni il prezzo medio del gasolio è più alto della verde.Prezzo della benzina. 🔗 Leggi su Today.it

