Il direttore sportivo Medhi Benatia ha deciso di lasciare il Marsiglia dopo le recenti tensioni con la società. La sua decisione arriva in un momento di grande confusione, causato dai contrasti con la dirigenza e dai risultati poco soddisfacenti della squadra. Benatia ha comunicato la sua scelta attraverso una lettera ufficiale, sottolineando la necessità di prendersi una pausa. La situazione si aggrava ulteriormente, poiché il tecnico De Zerbi aveva già lasciato il club qualche settimana fa. La crisi al Marsiglia si fa sempre più evidente, con i tifosi che temono ripercussioni sulla stagione.

Nel contesto di una stagione già turbolenta, l’olympique marsiglia affronta un nuovo scossone dirigenziale: le dimissioni del direttore sportivo Medhi Benatia, in seguito all’addio dell’allenatore Roberto De Zerbi. L’annuncio è arrivato all’inizio della settimana e mette al centro tensioni interne, imponendo all’organizzazione una riflessione sull’equilibrio tra progetto sportivo e gestione della squadra. La decisione è stata comunicata dall’interessato tramite una lettera pubblicata sui canali social della società. Benatia ha spiegato di non voler essere un ostacolo in un contesto caratterizzato da forti pressioni ambientali e ha affermato che la società verrà sempre prima degli uomini, una frase chiave per comprendere la portata della scelta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Caos totale al Marsiglia: dopo De Zerbi, anche Benatia annuncia l'addio

A Marsiglia, Benatia ha deciso di lasciare il club dopo che anche De Zerbi è andato via, spinto dalla frustrazione di una stagione fallimentare.

Dopo l’addio di De Zerbi, il club francese si ritrova nel caos.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.