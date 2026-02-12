Marsiglia caos dopo l’addio di De Zerbi! Chi sarà il nuovo allenatore Benatia presenta le dimissioni Cosa sta succedendo

Dopo l’addio di De Zerbi, il club francese si ritrova nel caos. Nei giorni scorsi, l’allenatore ha lasciato la squadra e ancora non si conosce il suo successore. Nel frattempo, Benatia ha annunciato le dimissioni dalla sua posizione, lasciando il Vélodrome senza una figura di riferimento. La situazione rimane molto confusa e i tifosi sono in allerta, mentre la società cerca di fare chiarezza su chi guiderà la squadra nella prossima stagione.

Il Marsiglia cerca un nuovo allenatore dopo l’addio di Roberto De Zerbi.

De Zerbi ha preso una decisione drastica contro uno dei suoi giocatori e ha deciso di escluderlo dalla squadra.

