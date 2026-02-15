Marsiglia è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia | Lascio per il bene del club La lettera d’addio e cosa è successo

A Marsiglia, Benatia ha deciso di lasciare il club dopo che anche De Zerbi è andato via, spinto dalla frustrazione di una stagione fallimentare. La sua lettera di addio, pubblicata sui social, rivela i motivi di questa scelta, mentre i tifosi seguono con preoccupazione il rapido crollo della squadra. La situazione nel Vélodrome si fa sempre più tesa, con la piazza che chiede chiarimenti e cambiamenti immediati.

Dopo l’addio di De Zerbi, il club francese si ritrova nel caos.

Il Marsiglia sta vivendo giorni di grande confusione.

