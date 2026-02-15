Marsiglia è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia | Lascio per il bene del club La lettera d’addio e cosa è successo
A Marsiglia, Benatia ha deciso di lasciare il club dopo che anche De Zerbi è andato via, spinto dalla frustrazione di una stagione fallimentare. La sua lettera di addio, pubblicata sui social, rivela i motivi di questa scelta, mentre i tifosi seguono con preoccupazione il rapido crollo della squadra. La situazione nel Vélodrome si fa sempre più tesa, con la piazza che chiede chiarimenti e cambiamenti immediati.
Marsiglia, caos dopo l’addio di De Zerbi! Chi sarà il nuovo allenatore, Benatia presenta le dimissioni. Cosa sta succedendo
Dopo l’addio di De Zerbi, il club francese si ritrova nel caos.
Marsiglia nel caos: De Zerbi lascia, Benatia si dimette, chi sarà il allenatore?
Il Marsiglia sta vivendo giorni di grande confusione.
