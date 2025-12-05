Juventus Women Canzi avverte | Roma favorita ma non abbiamo alibi L’elogio a Girelli e di tutto il gruppo squadra

Juventus Women, Canzi: Roma favorita ma non ci sono alibi. Il match è determinante, il gruppo è unito e raramente sbaglia le partite cruciali. La Juventus Women riparte per un nuovo ciclo di gare, fondamentale per la stagione. Dopo aver chiuso il precedente con una vittoria contro la Fiorentina, le bianconere affronteranno la Roma domani (sabato, ore 14:30) per l’ottava giornata di Serie A Women. L’allenatore Massimiliano Canzi ha presentato la sfida, confermando che la squadra ha cinque partite da affrontare in quindici giorni e si presenta con l’organico al completo. Canzi ha ammesso che la Roma parte favorita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi avverte: «Roma favorita ma non abbiamo alibi». L’elogio a Girelli e di tutto il gruppo squadra

