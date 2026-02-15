Cantieri in A14 nuova fase dei lavori | tocca alla galleria Vinci a Cupra Marittima Come chiedere i

A14, i lavori nella galleria Vinci a Cupra Marittima sono iniziati questa settimana a causa di un intervento di manutenzione straordinaria. La strada resta chiusa per alcune ore al giorno, creando code e disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Le aziende locali devono affrontare ritardi nelle consegne e aumenti nei costi di trasporto, mentre i residenti si preparano a un’estate complicata.

A14, cantieri sulla galleria Vinci: tra disagi, rimborsi e un'estate di sfide. La complessa operazione di ammodernamento dell'autostrada A14 nelle Marche entra nel vivo con l'avvio dei lavori nella galleria Vinci, un punto nevralgico tra Cupra Marittima e Ascoli Piceno. Gli interventi, necessari dopo l'incendio di aprile 2024, mirano a ripristinare la sicurezza e l'efficienza di un'infrastruttura vitale, ma comporteranno inevitabili disagi per gli utenti e una complessa gestione del traffico nei prossimi mesi. Dalla "galleria del treno" a Vinci: una nuova fase dei lavori. Dopo lo smantellamento del cantiere tra Pedaso e Grottammare, che aveva interessato cinque gallerie in soli sei chilometri – Grottammare, San Cipriano, Cupra Marittima, San Basso e Acquarossa – l'attenzione si concentra ora sulla galleria Vinci.