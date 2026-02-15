Cantieri abbandonati ed eterni | Oltre a transenne rotte e buche

A Palermo, i cantieri lasciati aperti da mesi causano problemi concreti: transenne rotte, buche nelle strade e quartieri in completo abbandono. La città si trova immobilizzata, tra lavori mai terminati e un senso di incuria palpabile. I residenti si lamentano ogni giorno per i disagi e i turisti evitano alcune zone perché troppo danneggiate. La gestione di questi progetti pubblici sembra bloccata, mentre i lavori si accumulano senza una fine visibile.

Palermo, Cantieri aperti e Città in Stallo: Tra Disagi, Ritardi e un Senso di Abbandono. Palermo è una città stretta nella morsa di cantieri aperti da mesi, se non anni, che creano disagi a residenti e turisti, deturpano il volto urbano e sollevano interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche. La situazione, aggravata dalle recenti piogge, è diventata un simbolo di un’amministrazione a lungo termine carente e di una pianificazione urbana spesso inadeguata. Un Percorso ad Ostacoli tra Via Uditore e Via Leonardo da Vinci. L’incrocio tra via Uditore e via Leonardo da Vinci è solo uno degli esempi più emblematici di questa situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Palermo, i cantieri abbandonati da mesi, alcuni da anni, creano disagio tra i cittadini.

A Salerno le strade sono piene di buche e crepe nell’asfalto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.