Cantieri abbandonati ed eterni | Oltre a transenne rotte e buche nessuna informazione sui tempi di fine lavori

A Palermo ci sono cantieri agli angoli delle strade aperti da mesi, in alcuni casi da anni, lasciati incompleti e senza alcuna manutenzione. Transenne rotte, buche, marciapiedi impraticabili e zero informazioni sui tempi di fine lavori. Una situazione che crea degrado, pericolo per pedoni e automobilisti e dà l'ennesima immagine di abbandono della città. I lavori pubblici non possono trasformarsi in cantieri eterni. Questo è uno dei tanti angolo tra via Uditore e via Leonardo da Vinci.

Il nuovo palasport, inizialmente previsto per settembre 2026, ha subito un rallentamento dei lavori a causa di criticità emerse durante la costruzione.

