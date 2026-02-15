Cantieri abbandonati ed eterni | Oltre a transenne rotte e buche nessuna informazione sui tempi di fine lavori
A Palermo, i cantieri abbandonati da mesi, alcuni da anni, creano disagio tra i cittadini. Le transenne sono rotte, le buche si allargano e nessuno comunica quando finiranno i lavori. La mancanza di interventi concreti rende difficile capire se e quando le strade torneranno alla normalità.
A Palermo ci sono cantieri agli angoli delle strade aperti da mesi, in alcuni casi da anni, lasciati incompleti e senza alcuna manutenzione. Transenne rotte, buche, marciapiedi impraticabili e zero informazioni sui tempi di fine lavori. Una situazione che crea degrado, pericolo per pedoni e automobilisti e dà l’ennesima immagine di abbandono della città. I lavori pubblici non possono trasformarsi in cantieri eterni. Questo è uno dei tanti angolo tra via Uditore e via Leonardo da Vinci.🔗 Leggi su Palermotoday.it
casa Nobilia crediti fotografici: Luoghi abbandonati in Sicilia by Salvy Raider facebook