Ponteggi poco sicuri nel cantiere edile scatta sanzione da quasi 6mila euro Imprenditore denunciato

Un cantiere edile di Parete è stato sanzionato con una multa di circa 6.000 euro a causa di ponteggi non conformi alle norme di sicurezza. L’imprenditore responsabile dell’impresa è stato altresì denunciato. L’intervento si inserisce nelle attività di verifica e controllo delle condizioni di sicurezza nei cantieri, volte a prevenire rischi e garantire la tutela di lavoratori e cittadini.

Multa da 5695 euro e denuncia per il titolare di una impresa edile che sta lavorando a Parete, con un cantiere attivo in via della Repubblica. Stamattina la ditta è finita nel mirino dei carabinieri del Nil e dei funzionari dell'Ispettorato del Lavoro che hanno effettuato controlli sul rispetto.

