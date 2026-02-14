Fondachello cantiere edile senza parapetto | denunciato il titolare

Il titolare di un cantiere a Fondachello di Mascali è stato denunciato dopo che i carabinieri e il personale del Nil hanno trovato il sito senza parapetti di sicurezza durante un controllo. Gli agenti hanno scoperto che l’azienda stava lavorando sulla facciata di una casa, ma senza adottare le misure di protezione necessarie per i lavoratori. Il cantiere, aperto da poche settimane, si trovava in una zona molto frequentata e poteva rappresentare un serio pericolo per chi passava di lì.

Gli accertamenti hanno consentito di riscontrare la mancata predisposizione di parapetti e tavole fermapiedi, dispositivi essenziali per prevenire il rischio di caduta dei lavoratori e la possibile caduta di materiali. I carabinieri di Mascali, insieme al personale del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil), hanno controllato un cantiere edile a Fondachello di Mascali, dove erano in corso lavori di rifacimento della facciata di una casa.