Immagini dal Sannio | Alfonso Maria de’ Liguori vescovo di Sant’Agata de’ Goti

Nel cuore del Sannio, la figura di Alfonso Maria de’ Liguori si intreccia con le tradizioni natalizie. La sua composizione, “Tu scendi dalle stelle”, rappresenta un patrimonio culturale e spirituale che attraversa le generazioni. Questo canto, radicato nella storia e nella devozione, continua a incantare grandi e piccini, mantenendo vivo il legame tra fede, musica e territorio.

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo di Sant’Agata de’ Goti Tu scendi dalle stelle è uno dei canti più popolari e amati da grandi e piccini, che altro non è che la versione italianizzata della napoletana Quanno nascette Ninno, composta nel 1754 da Alfonso Maria de’ Liguori, grande sacerdote ma anche . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com Leggi anche: Accadde oggi: 30 novembre, un prodigioso episodio per Sant’Alfonso Maria de’ Liguori Leggi anche: Sant’Agata de’ Goti, studenti del De’ Liguori protagonisti al Maker Faire Roma 2025 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. | Domani 13 Dicembre 2025 Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 La Scuola Internazionale del Sannio apre le porte a tutte le famiglie per una mattinata dedicata alla scoperta del nostro ambiente ed - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.