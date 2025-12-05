Scuola Eduscopio conferma l’eccellenza del De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti
Tempo di lettura: 3 minuti L’Istituto di Istruzione Superiore “De’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti vede confermarsi a livelli di eccellenza da Eduscopio, progetto nazionale nato nel 2014, per iniziativa della Fondazione Agnelli, che mira ad orientare genitori, studenti e famiglie al momento della scelta della scuola Superiore dopo la terza media. Una sorta di termometro che pone a raffronto le performance dei vari Istituti Superiori stilando graduatorie in ordine a criteri quali quelli della preparazione degli studenti in uscita (il che si va a dedurre dai risultati universitari conseguiti) e delle prospettive occupazionali, diversificando i risultati per indirizzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
