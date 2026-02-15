cambia una regola del curling alle olimpiadi rovente polemica tra svezia e canada volano parole forti

La decisione di modificare le regole del curling alle Olimpiadi ha scatenato una vivace polemica tra Svezia e Canada, con accuse di inganno e tentativi di manipolazione. La disputa diventa ancora più accesa considerando che il nuovo regolamento riguarda uno degli aspetti più tradizionali di questo sport, noto per la sua calma e rispetto reciproco. In particolare, i rappresentanti svedesi hanno accusato i loro avversari di aver approfittato di un'interpretazione ambigua, portando a tensioni sul ghiaccio che raramente si erano viste prima.

Il curling si è sempre distinto per i toni gentili, per la pacatezza, per il fairplay dei giocatori: screzi, lamentele, litigi sul ghiaccio sono praticamente banditi, l’onestà degli atleti è una prerogativa, tanto che gli arbitri non vengono praticamente mai chiamati in causa. L’unico intervento esterno si palesa quando la distanza di due stone dal centro appare identica e dunque si richiede l’intervento del compasso per capire quale delle due è effettivamente più vicina al centro. Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è però sovvertito il paradigma che ha sempre caratterizzato questo sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante la partita di curling tra Svezia e Canada, un giocatore canadese ha accusato gli avversari di aver barato, scatenando una reazione furiosa.

Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso.

