Cambia una regola del curling alle Olimpiadi Rovente polemica tra Svezia e Canada volano parole forti
La decisione di modificare le regole del curling alle Olimpiadi ha scatenato una vivace polemica tra Svezia e Canada, con accuse di inganno e tentativi di manipolazione. La disputa diventa ancora più accesa considerando che il nuovo regolamento riguarda uno degli aspetti più tradizionali di questo sport, noto per la sua calma e rispetto reciproco. In particolare, i rappresentanti svedesi hanno accusato i loro avversari di aver approfittato di un'interpretazione ambigua, portando a tensioni sul ghiaccio che raramente si erano viste prima.
Il curling si è sempre distinto per i toni gentili, per la pacatezza, per il fairplay dei giocatori: screzi, lamentele, litigi sul ghiaccio sono praticamente banditi, l’onestà degli atleti è una prerogativa, tanto che gli arbitri non vengono praticamente mai chiamati in causa. L’unico intervento esterno si palesa quando la distanza di due stone dal centro appare identica e dunque si richiede l’intervento del compasso per capire quale delle due è effettivamente più vicina al centro. Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è però sovvertito il paradigma che ha sempre caratterizzato questo sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Volano insulti alle Olimpiadi, l’accusa di aver barato e il vaffa urlato sulla pista di curling: la giocata contestata tra Svezia e Canada e la lite – Il video
Durante la partita di curling tra Svezia e Canada, un giocatore canadese ha accusato gli avversari di aver barato, scatenando una reazione furiosa.
Curling, Svezia e Svizzera impeccabili alle Olimpiadi. Crollano Canada e Gran Bretagna tra le donne
Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Che cosa prevede il nuovo disegno di legge del governo sull’immigrazione; SWOT Analysis Automatica con l’AI: Tutorial Pratico per Bandi Pubblici 2026; Niente bici elettriche nei parchi di Viterbo, la nuova regola del Comune; La Camera verso nuove regole contro chi cambia partito: Non è per punire Vannacci e Futuro nazionale.
Cambia una regola del curling alle Olimpiadi. Rovente polemica tra Svezia e Canada, volano parole fortiIl curling si è sempre distinto per i toni gentili, per la pacatezza, per il fairplay dei giocatori: screzi, lamentele, litigi sul ghiaccio sono ... oasport.it
Regola del 3-3-3 contro l’ansia: come e perché funzionaLa regola del 3-3-3 è una tecnica anti-ansia semplice e veloce che ti aiuta a tornare nel qui e ora e a calmarti quando stai per perdere il controllo ... dilei.it
Cambia l'orario rispetto a quello canonico della stagione regolare facebook