Volano insulti alle Olimpiadi l’accusa di aver barato e il vaffa urlato sulla pista di curling | la giocata contestata tra Svezia e Canada e la lite – Il video

Durante la partita di curling tra Svezia e Canada, un giocatore canadese ha accusato gli avversari di aver barato, scatenando una reazione furiosa. A un certo punto, uno dei giocatori svedesi ha risposto con un insulto e un

Sono volate scintille nella sfida di curling tra Svezia e Canada. Durante il round robin maschile, le due squadre si sono lasciate scappare un duro botta e risposta, che ha rapidamente fatto il giro dei social. L’episodio chiave arriva nel nono end, con il Canada avanti 7-6. Le immagini televisive mostrano il canadese Marc Kennedy mentre rilascia la stone prima della hog line (la linea verde che delimita il punto entro cui effettuare il tiro – ndr) e poi sembra intervenire con l’indice per aggiustarne la traiettoria. Il gesto non passa inosservato allo svedese Oskar Eriksson, che contesta immediatamente la giocata, accusando l’avversario di aver toccato più volte durante il match.🔗 Leggi su Open.online

Durante la partita di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un giocatore svedese ha gridato “Hai barato” all’avversario canadese, scatenando una forte risposta con insulti.

La Svezia ha accusato il Canada di aver toccato due volte la pietra durante una partita di curling, provocando una forte reazione tra gli atleti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lite tra due ragazze in centro storico, volano insulti e un bicchiere: intervengono i carabinieri.

Volano insulti alle Olimpiadi, l’accusa di aver barato e il vaffa urlato sulla pista di curling: la giocata contestata tra Svezia e Canada e la lite – Il videoTanti saluti allo spirito olimpico sulla pista di curling, dove volano insulti e accuse tra gli svedesi e i canadesi. Ecco che cosa è successo ... open.online

Olimpiadi, bufera social contro Pola Beltowska: insulti e minacce dopo la garaAncora una volta lo sport si trova a fare i conti con il lato più oscuro dei social network, nel mirino degli hater ... sportfair.it

Tanti saluti allo spirito olimpico sulla pista di curling, dove volano insulti e accuse tra gli svedesi e i canadesi. Ecco che cosa è successo facebook