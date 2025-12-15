Gimenez sta valutando se operarsi o meno il Milan intanto tratta per Füllkrug Fabrizio Romano

Santiago Gimenez è fermo da settimane a causa di un infortunio alla caviglia e sta valutando se sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel frattempo, il Milan sta trattando per l'acquisto di Füllkrug, con Fabrizio Romano che fornisce aggiornamenti sui movimenti di mercato.

Santiago Gimenez è fermo da diverse settimane per un infortunio alla caviglia e l’attaccante del Milan sta valutando se operarsi o meno. Se il messicano opterà per l’intervento chirurgico, resterà fuori diversi mesi e dunque i rossoneri stanno pensando a un sostituto. Il Milan pensa al sostituto di Gimenez. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: Lo staff del Milan e Santiago Giménez sono sul punto di decidere se procedere con l’intervento chirurgico a seguito di problemi alla caviglia. L’attaccante messicano potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico a breve, dato che è stato assente nelle ultime settimane. Ilnapolista.it

