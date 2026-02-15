Calcio serie C il Grifo è ancora in panne ma non sono previsti stravolgimenti Tedesco | Non mollo

Il Perugia ha incontrato difficoltà contro il Carpi, che molti considerano in crisi, ma il risultato sul campo ha raccontato una storia diversa. La squadra di Tedesco si sforza di rialzarsi, anche se i tifosi manifestano delusione con fischi e contestazioni. Nonostante le tensioni, l’allenatore assicura di non arrendersi e di voler continuare a lottare.

Malgrado l'atteggiamento della squadra fortemente insoddisfacente il tecnico resterà in sella. Ladinetti cerca di infondere fiducia: "Mi sono sempre salvato, sarà così anche questa volta" Piovono fischi sul Perugia che non riesce a battere un Carpi dato da più parti in piena crisi. Il campo però ha dimostrato l'esatto contrario. L'atteggiamento assunto dalla squadra soprattutto nel secondo tempo aveva fatto pensare che una nuova svolta tecnica potesse essere all'orizzonte, ma invece non sarà così. Si andrà avanti con Giovanni Tedesco che prova a dare le dovute spiegazioni: "Nei primi venti minuti eravamo partiti con il piglio giusto.