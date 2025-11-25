Calcio serie C il Grifo continua a risalire ma Tedesco smorza gli entusiasmi | Non abbiamo ancora fatto nulla

Perugiatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vittoria alla Tedesco. Si può definire così il 2-1 in rimonta sulla Vis Pesaro, che ha evidenziato una squadra, quella biancorossa, che non molla mai anche di fronte all'evento negativo. Il risultato è il dimezzamento delle distanze dalla zona salvezza e una convinzione che cresce sempre più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

calcio serie c il grifo continua a risalire ma tedesco smorza gli entusiasmi non abbiamo ancora fatto nulla

© Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Grifo continua a risalire ma Tedesco smorza gli entusiasmi: "Non abbiamo ancora fatto nulla"

Scopri altri approfondimenti

calcio serie c grifoCalcio serie C, è un Grifo che torna a fare emozionare. Riccardo Gaucci: "Una vittoria dedicata a due persone speciali" - E si guarda già ad Alessandria: "Andremo lì per fare risultato" ... perugiatoday.it scrive

calcio serie c grifoCalcio serie C, Perugia - Vis Pesaro: la diretta della partita - Per i biancorossi, costretti a rinunciare in extremis a Tumbarello, è una finale. Riporta today.it

calcio serie c grifoCalcio serie C, il Grifo chiamato a spingere. Tedesco: "Vis Pesaro avversario difficile, ma dobbiamo portarla a casa in ogni modo" - Il tecnico, che dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione, suona la carica in vista del posticipo che potrebbe accorciare sensibilmente il divario dalla zona salvezza. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Grifo