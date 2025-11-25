Calcio serie C il Grifo continua a risalire ma Tedesco smorza gli entusiasmi | Non abbiamo ancora fatto nulla
Una vittoria alla Tedesco. Si può definire così il 2-1 in rimonta sulla Vis Pesaro, che ha evidenziato una squadra, quella biancorossa, che non molla mai anche di fronte all'evento negativo. Il risultato è il dimezzamento delle distanze dalla zona salvezza e una convinzione che cresce sempre più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2: i neroverdi agguantano il pareggio con Thorstvedt al 95’ Stadio Città del Tricolore Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della 12ª Giornata di Campionato i campi della Serie A Enilive si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Calcio Serie A e @WeWorldOnlus contro la violenza sulle donne. Vai su X
Calcio serie C, è un Grifo che torna a fare emozionare. Riccardo Gaucci: "Una vittoria dedicata a due persone speciali" - E si guarda già ad Alessandria: "Andremo lì per fare risultato" ... perugiatoday.it scrive
Calcio serie C, Perugia - Vis Pesaro: la diretta della partita - Per i biancorossi, costretti a rinunciare in extremis a Tumbarello, è una finale. Riporta today.it
Calcio serie C, il Grifo chiamato a spingere. Tedesco: "Vis Pesaro avversario difficile, ma dobbiamo portarla a casa in ogni modo" - Il tecnico, che dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione, suona la carica in vista del posticipo che potrebbe accorciare sensibilmente il divario dalla zona salvezza. Si legge su today.it