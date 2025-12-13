Calcio serie C Grifo ancora in panne Riccardo Gaucci affranto | Una situazione che ci fa male

Il Perugia affronta un momento difficile in Serie C, con tre sconfitte consecutive che preoccupano tifosi e dirigenti. Riccardo Gaucci, presidente del club, si mostra afflitto e consapevole della situazione complessa, sottolineando il dolore e la preoccupazione per gli ultimi risultati, che rischiano di compromettere il cammino della squadra.

