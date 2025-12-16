Calcio Prima e Seconda Categoria Pazzesca rimonta del Capraia Il Gambassi vince e vede i play-off
Nel weekend di Prima Categoria, il girone C regala emozioni con una spettacolare rimonta del Capraia e la vittoria del Gambassi contro lo Sporting Arno, che permette ai biancorossi di avvicinarsi ai play-off. La giornata si conferma ricca di sorprese e risultati importanti, aprendo scenari interessanti per la corsa alle posizioni di vertice.
Il weekend di Prima Categoria si apre con le buone notizie in arrivo dal girone C: davanti al pubblico di casa, infatti, il Gambassi vince ancora, stavolta contro lo Sporting Arno, e aggancia finalmente la tanto sudata zona play-off. Finisce 3-1: in vantaggio i termali con Vanni, che poi nella ripresa dilagano con Bandini e il secondo centro di Vanni; inutile ai fini del risultato il gol della bandiera ospite. Passando alla Seconda Categoria, nel girone F continua la cavalcata del Capraia, che si impone per 3-2 su La Querce grazie a una rimonta da cineteca: il primo tempo, infatti, termina 0-2, ma i gialloblù non demordono e ci pensano Pagliai, Allegri – direttamente da calcio d’angolo – e Rosi a suggellare il risultato e strappare i tre punti che significano quinto posto. Sport.quotidiano.net
Seconda Categoria Girone D Play-off - Querceto-Rinascita Doccia 0-2
Calcio Prima e Seconda Categoria. Pazzesca rimonta del Capraia. Il Gambassi vince e vede i play-off - 2 a fine primo tempo i gialloblù ribaltano il La Querce. sport.quotidiano.net
Prima e Seconda categoria. Capezzano fa pari. Vincono Salavetitia e Corsanico - match contro la corazzata Carrarese Giovani riacciuffando il pareggio ... sport.quotidiano.net
Carlo Mazzone non è stato solo un allenatore. È stato una voce roca che sapeva di campo, di provincia, di verità dette in faccia. È stato il calcio vissuto con il cuore prima ancora che con la lavagna tattica. Mazzone era l’uomo che parlava come mangiava, che - facebook.com facebook
Spalletti : «La personalità è un elemento fondamentale nel calcio: prima ce l’aveva chi rischiava la giocata, ora invece deve portarti ad accettare la partita a tutto campo, per portare la sfida dove ci fa più comodo. Noi dobbiamo fare dei passi in avanti nella c x.com