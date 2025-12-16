calcio prima e seconda categoria pazzesca rimonta del capraia il gambassi vince e vede i play off

Nel weekend di Prima Categoria, il girone C regala emozioni con una spettacolare rimonta del Capraia e la vittoria del Gambassi contro lo Sporting Arno, che permette ai biancorossi di avvicinarsi ai play-off. La giornata si conferma ricca di sorprese e risultati importanti, aprendo scenari interessanti per la corsa alle posizioni di vertice.

Il weekend di Prima Categoria si apre con le buone notizie in arrivo dal girone C: davanti al pubblico di casa, infatti, il Gambassi vince ancora, stavolta contro lo Sporting Arno, e aggancia finalmente la tanto sudata zona play-off. Finisce 3-1: in vantaggio i termali con Vanni, che poi nella ripresa dilagano con Bandini e il secondo centro di Vanni; inutile ai fini del risultato il gol della bandiera ospite. Passando alla Seconda Categoria, nel girone F continua la cavalcata del Capraia, che si impone per 3-2 su La Querce grazie a una rimonta da cineteca: il primo tempo, infatti, termina 0-2, ma i gialloblù non demordono e ci pensano Pagliai, Allegri – direttamente da calcio d’angolo – e Rosi a suggellare il risultato e strappare i tre punti che significano quinto posto. Sport.quotidiano.net

