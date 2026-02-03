Dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Sesto Calcio, il Capraia continua a sperare in grande. Il neopromosso ha segnato quattro gol con quattro marcatori diversi e ora si trova a un solo punto dalla testa della classifica, la Tavola. La squadra si conferma in forma e punta a fare ancora meglio nelle prossime partite.

Un poker firmato da quattro marcatori diversi per volare. Già salvo a febbraio il neopromosso Capraia continua a sognare in grande e dopo il 4-0 rifilato a domicilio al Sesto Calcio adesso si trova ad un solo punto dalla capolista Tavola. A sbloccare la gara ci ha pensato Samuele Fornai (nella foto) con una ‘perla’ dal limite dell’area, mentre Pellegrini, Ciulli e Cassandro hanno arrotondato il punteggio. Nello stesso girone F di Seconda Categoria torna a sorridere anche lo Sporting Lazzeretto, che espugna di misura il campo del fanalino di coda Monterappoli. Chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Valenti e Cosentino, i biancorossi cerretesi si sono fatti rimontare nella prima mezz’ora della ripresa dai gol di Koceku e Antichi, prima di trovare il guizzo vincente a sei minuti dalla fine con Zapparata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Il Capraia cala il poker e continua a sognare

