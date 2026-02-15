Calcio Padova nel lutto | scomparso a 52 anni Orazio Russo attaccante simbolo degli anni di rinascita del club

Orazio Russo, ex attaccante del Calcio Padova, è morto a 52 anni, lasciando il calcio e i tifosi senza parole. Russo aveva giocato con passione negli anni di rinascita del club, diventando un punto di riferimento per molti appassionati. La sua scomparsa, avvenuta ieri, ha colpito profondamente la città e la società sportiva, che lo ricordano con affetto e gratitudine.

Padova nel Lutto per Orazio Russo, Ex Attaccante Biancoscudato. Padova piange la scomparsa di Orazio Russo, ex attaccante del Calcio Padova, avvenuta all’età di 52 anni. La notizia ha scosso profondamente la comunità sportiva e i tifosi, riportando alla memoria un periodo significativo per il club e un giocatore che ha saputo incarnare lo spirito combattivo di una squadra in cerca di rinascita. Russo si è spento nella giornata di domenica 15 febbraio 2026, lasciando un vuoto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di ammirarlo in campo. Gli Anni a Padova: Un Contributo Prezioso in un Momento di Transizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Orazio Russo, ex attaccante di 52 anni, è deceduto a causa di una lunga malattia.

Orazio Russo, noto simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una lunga malattia.

