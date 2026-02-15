Calcio il Bologna vince in casa Torino

Il Bologna ha conquistato una vittoria importante contro il Torino, vincendo 2-1 in trasferta. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha rotto una serie di risultati deludenti grazie a una rete decisiva nei minuti finali. Il match si è giocato sotto la pioggia, che ha reso il campo scivoloso e difficile da gestire.

20.00 Finisce 1-2 la sfida di Torino fra i granata e il Bologna. Un risultato atteso in casa dei rossoblù, reduci da una serie di risultati negativi. Si gioca ad un ritmo non esaltante, ma è sicuramente più attivo il Bologna. I gol nella ripresa. Rossoblù in vantaggio al 47' su auturete do Vlasic; pari firmato dallo steosso Vlasic al 62'. Il Bologna non è pago e ritrova il vantaggio al 70' con una rete di Castrp su assist di Bernardeschi. Il Torino la carta Zapata, ma Skorupski non si lascia sorprendere,.