Calcio Messias ribalta il Bologna il Genoa vince 3-2

Nel campionato di calcio, il Genoa ha conquistato una vittoria importante contro il Bologna, con un risultato finale di 3-2. La partita, disputata al Ferraris, si è caratterizzata per numerosi episodi e cambi di fronte, offrendo ai tifosi uno spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena.

Roma, 25 gen. (askanews) – Il Genoa ribalta il Bologna in un Ferraris infuocato e si impone 3-2 al termine di una partita ricca di episodi, gol e colpi di scena. Decisivo Junior Messias, autore della rete della vittoria al 90'+1 con un sinistro a giro dopo aver saltato l'uomo. Il Bologna passa in vantaggio al 35? con Ferguson, freddo dalla distanza dopo aver colpito il palo. A inizio ripresa arriva il raddoppio rossoblù emiliano con l'autogol di Otoa (48?) sull'assist di Rowe. La gara cambia al 57?: Skorupski esce male, commette fallo su Vitinha e viene espulso dopo revisione Var. In superiorità numerica il Genoa trova nuova linfa: al 62? Malinovskyi riapre la sfida, poi al 78? Ekuban approfitta di un grave errore difensivo per firmare il 2-2.

