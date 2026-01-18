Calcio la Roma vince in casa del Toro

La Roma si impone in trasferta sul Torino con un risultato di 2-0, consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica. La vittoria permette ai giallorossi di mantenere il secondo posto, a un solo punto dal Napoli, in una partita equilibrata e ben gestita dagli uomini di Mourinho. Un risultato importante per la squadra romana, che continua a puntare a obiettivi di classifica ambiziosi.

20.04 La Roma vince in casa del Torino (0-2) e resta nelle zone alte della classifica (un punto dal Napoli). La vittoria giallorossa è legittima, i granata mostrano carenza di pericolosità in attacco. Dieci minuti di studio, poi la Roma mostra di essere superiore. Ottima prova del neoacquisto Malen, protagonista della giornata: suo il gol che sblocca la gara (al 26') su un perfetto assist di Dybala. Prima dell'intervallo, Cristante sciupa. Nella ripresa (72') Dybala raddoppia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Roma si impone con autorità in trasferta contro il Celtic, ottenendo una vittoria netta per 3-0 in Europa League. La squadra giallorossa mostra un gioco convincente e si avvicina alla zona playoff, con Ferguson protagonista e doppietta personale. Un risultato importante per il morale e la classifica dei capitolini.

