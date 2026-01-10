Calcio donne serie B | previsto il debutto di Teresa Fracas dopo il suo ritorno dal San Marino Test per le ragazze di Benedetti

Il campionato di calcio femminile di Serie B sta per riprendere, con il debutto di Teresa Fracas dopo il ritorno dal San Marino. Le ragazze di Benedetti si preparano alla nuova stagione con un’amichevole allo Stadio Comunale Nazario Gambino di Genova, un’occasione per testare la forma e affinare i dettagli prima dell’avvio ufficiale del campionato.

Il campionato di serie B femminile ricomincerà il prossimo fine settimana, ma l’ Arezzo calcio non lascia nulla al caso e prepara la ripresa del campionato disputando oggi un’amichevole allo Stadio Comunale Nazario Gambino di Genova. Avversaria il Genoa, che milita nel massimo campionato. Quello contro le rossoblù sarà dunque un test significativo contro una squadra più attrezzata per capire i progressi delle ragazze amaranto, che hanno vissuto un finale di 2025 in crescendo dopo un avvio di stagione difficile. Calcio d’inizio alle ore 14.30: sarà anche la sfida del nuovo debutto con l’Acf di Teresa Fracas dopo il suo ritorno dal San Marino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

