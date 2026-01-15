Dopo un mese di pausa, il campionato di calcio femminile di serie B torna in scena. L’Arezzo, guidato dall’allenatore Benedetti, affronta la Res Roma domenica alle ore 14 al

AREZZO Questo fine settimana torna il campionato di serie B dopo un mese di pausa. L’Arezzo calcio femminile riparte dal "Bruno Nespoli", la casa delle amaranto, dove riceverà, alle ore 14.30 di domenica, la Res Roma per l’ultimo turno del girone d’andata. L’obiettivo è arrivare al giro di boa con una vittoria per iniziare il 2026 al meglio e rilanciarsi in classifica in vista del ritorno dopo una prima parte di campionato altalenante e per nulla semplice. Nonostante la sosta, tuttavia, la squadra del tecnico Andrea Benedetti arriva all’appuntamento con qualche defezione di troppo: saranno sicuramente assenti Martino e Bruni, la cui stagione è finita dopo i rispettivi interventi al ginocchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio donne serie B: dopo la sosta c'è un duro impegno. Torna il campionato per le ragazze di Benedetti. Al "Nespoli» domenica il confronto con la Res Roma

