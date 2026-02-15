Calcio a 5 | Meta Catania in testa alla Serie A bene Feldi Eboli e Napoli

Meta Catania si trova in cima alla classifica della Serie A 2025-2026, dopo aver vinto la partita di ieri sera contro una rivale diretta. La squadra ha conquistato i tre punti grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti, rafforzando la propria posizione in classifica. Intanto, Feldi Eboli e Napoli continuano a mostrare prestazioni solide, confermando la loro presenza nelle zone alte del campionato. La 17esima giornata si è conclusa con queste sfide che hanno acceso il duello per il titolo.

La 17esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono andate le cose nel massimo campionato di futsal del Bel Paese. Un pesante e prezioso 3-4 in trasferta consente alla Meta Catania di issarsi in testa alla classifica. Siciliani vincenti a Genzano, in una partita pazza decisa dall’avvio del secondo tempo dove gli etnei sono andati a referto tre volte nello spazio di 6 minuti, dal 5? all’11’, con Musumeci, Pulvirenti e Turmena. Bene anche la Feldi Eboli, capace di passare addirittura 1-6 in casa della Roma (doppietta Echavarria), e il Napoli, impostosi 0-4 in Puglia sul Capurso (rete d’apertura di Perugino). 🔗 Leggi su Oasport.it

La finale della Supercoppa Italiana di calcio a 5 si svolgerà domani, lunedì 5 gennaio, alle ore 20.

La Supercoppa Italiana di futsal si è conclusa con la vittoria della Feldi Eboli sulla Meta Catania, in una finale combattuta e ricca di emozioni.

