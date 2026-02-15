Calabria | Tridico punta su Caruso il progressismo cerca una svolta nella Provincia di Cosenza

Pasquale Tridico ha annunciato il suo sostegno a Franz Caruso perché crede che il suo nome possa portare una svolta nel panorama politico della Provincia di Cosenza. La scelta si inserisce in un tentativo di rafforzare il movimento progressista, che cerca di conquistare più consensi nella zona. Caruso, che ha ottenuto il supporto di diversi esponenti di sinistra, punta ora a convincere gli elettori con un programma che promuove rinnovamento e cambiamento concreto.

Tridico scommette su Caruso: il progressismo cerca una svolta nella Provincia di Cosenza. Cosenza, 15 febbraio 2026 – L'europarlamentare Pasquale Tridico ha ufficializzato il suo sostegno a Franz Caruso per la presidenza della Provincia di Cosenza, in una mossa strategica che mira a rilanciare il progetto di un campo progressista in Calabria. L'endorso, arrivato in un momento cruciale per la definizione degli equilibri politici provinciali, rappresenta un tentativo di capitalizzare l'esperienza maturata nelle recenti elezioni regionali e di offrire un'alternativa di governo alla regione. Un'eredità regionale e una nuova sfida provinciale.