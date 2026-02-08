Cosenza | Lega punta alle divisioni a sinistra per la Provincia Loizzo fiduciosa nella sfida elettorale
La corsa per la presidenza della Provincia di Cosenza si fa più accesa. La deputata della Lega, Simona Loizzo, punta a sfruttare le divisioni all’interno del fronte di sinistra per aumentare le sue possibilità di vittoria. La candidata si mostra fiduciosa e non nasconde la volontà di cambiare le carte in tavola nel prossimo voto, mettendo in evidenza le contraddizioni tra i competitor di centrosinistra. La campagna entra nel vivo, con Loizzo che lancia segnali chiari di una strategia volta a capitalizzare le fratture nella coalizione avvers
Cosenza, la Lega punta al ribaltone: Loizzo scommette sulle divisioni a sinistra. La corsa per la presidenza della Provincia di Cosenza entra nella sua fase cruciale, con la deputata della Lega, Simona Loizzo, che lancia una sfida esplicita al fronte progressista. A poco più di una settimana dalla scadenza per la presentazione delle candidature, prevista tra nove giorni, la politica ligure ha espresso la convinzione che le fratture interne alla sinistra possano rappresentare un’opportunità irripetibile per conquistare il Palazzo di Piazza XV Marzo. La strategia, ambiziosa e audace, si basa sull’analisi di un quadro politico tradizionalmente favorevole alle forze di centrosinistra, ma che, a detta di Loizzo, potrebbe essere scosso da dinamiche inaspettate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Meloni affronta il derby con la Lega nella campagna elettorale
A due settimane dalla chiusura della campagna elettorale, Giorgia Meloni annuncia l’avvio ufficiale della sua corsa politica.
La rivelazione della pm: "Indagavo anche sulla sinistra, ma mi dissero: punta la Lega"
Durante una puntata di Quarta Repubblica, il pubblico ministero Anna Gallucci ha condiviso un episodio che mette in discussione le modalità di svolgimento delle indagini politiche in Italia.
